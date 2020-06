Det var inte ditt fel, Ann Linde

Ann Linde! Du behöver inte be om ursäkt för intervjun i Tyskland. Antingen håller man en belevad, artig och juste konversation/intervju. Eller så gör man det inte. Det var intervjuaren som avvek från god sed. Inte du. Hon blev aggressiv och oförskämd. Du reagerade och bet ifrån. Det har man all rätt att göra. All heder åt dig.