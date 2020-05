Debatt

Döden skördar i ”kinesiska sjukans” spår

Mycket tungt och tragiskt att se hur döden nu härjar jorden runt, i en under fredstid sällan skådat omfattning. Land efter land måste släppa till invånare, i en utsträckning, som verkar fullkomligt surrealistisk. Det har fått stora konsekvenser överallt där den dödsbringande smittan drabbar mänskligheten. Exempelvis måste man i mångmiljonstaden New York gripa till sista utvägen att låta begrava de egna invånare i massgravar, skriver Svend E.Pedersen i Åhus.

Tiden och begravningsentreprenörerna i New York räcker i många fall icke till för det normala begravningsskick och ceremoniell, utan skapar sådana abstraktioner i coronapandemins spår att det blir svårt att ta åt sig.

quote

Att Sverige hamnade i en ”nymornad” situation under glödande coronakris, i nästan hela världen, hänger samman med att vi, svenska folket, delvis på grund av våra höga skatter, invaggats i tron att ”vår beredskap är god” i alla lägen. När detta har pågått under lång tid, verkar det även som våra förtroendevalda och förvaltningarna på alla plan i samhället har invaggats i trygghet, som om allt är under kontroll?