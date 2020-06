Ett rop på hjälp från scouterna

På grund av pandemin fungerar inget som det brukar göra just nu, scoutkårer i landet har vanligtvis läger under långhelgerna, och drar in en stor del av den årliga inkomsten under Valborgsfiranden, nationaldagen och midsommar. Många läger ställs in i år vilket leder till att barnen stannar hemma och kårerna får det svårare att ekonomiskt klara sig genom krisen.