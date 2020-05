Debatt

Ett starkare samhälle är möjligt

Som en konsekvens av pandemin ställer arbetarrörelsen om första maj i år. Även vår viktigaste dag för kraftsamling, åsiktsyttring och politisk påverkan digitaliseras och vår kamp med den. Detta debattinlägg är ett plakat, ett slagord, ett tal från talarstolen i Tivoliparken av oss S-kvinnor Kristianstad-Åhus. För oss handlar kampen till stor del om arbetslivet och dess villkor. Att ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att orka hela livet, både under arbetstid och efter.

quote

Få tider är så präglade av en enda företeelse som den vi befinner oss mitt i just nu. På balkonger världen över spelas det musik och klappas det händer. De klappar för vårdpersonalens ovärderliga insatser. Vårdpersonalen räddar världen. Vi kan beundra, vi kan vara tacksamma och vi kan klappa händerna från våra balkonger. Låt oss göra det, men låt oss samtidigt påminna oss om vikten av deras arbete.Redan innan covid-19 tog sitt grepp om människorna var vården och omsorgen i Sverige hårt pressad. Det är inte svårt att förstå att arbetsmiljön för olika yrkesgrupper inom vården till och med påverkar återväxten inom yrket.

Vi i S-kvinnor Kristianstad- Åhus har följt vårddebatten som rör välfärdens kvinnor och deras kamp för god arbetsmiljö under denna krissituation. De flesta av vårdens yrkesgrupper är kvinnodominerade och det är alltså kvinnor generellt just nu som står i skottgluggen och riskerar att smittas under arbetstid. Patientperspektivet är som sig bör högsta prioritet men det är hög tid att vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö hamnar där på delad första plats på den priolistan och att vi står upp för välfärdens kvinnor.