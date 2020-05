Debatt

Hässleholm Nord bästa läget för en tillfällig bana

Hässleholm Nord är det område som under en tillfällig tid föreslås bli det nya område som endurobanan kan vara på i väntan på en permanent lösning. Området är idag detaljplanelagt för industriändamål vilket gör en permanent lösning olämplig, men det är det område som klubben på kortast möjliga tid kan börja använda. Under de senaste veckorna har det framkommit synpunkter på lämpligheten i området. Många ställer sig frågande till varför klubben inte fortsatt kan vara på Hovdala. Tyvärr är frågan i detta läge inte en kommunal angelägenhet. Därför är det viktigt att vi kommer vidare och ser över vad som är möjligt i framtiden. En tillfällig lösning på Hässleholm Nord är den bästa just nu.