Hur många barn berövas rätten till sin barndom i sommar?

Det är dags för sommarlov för Sveriges hundratusentals skolbarn. För de alla flesta är sommarlovet något de har sett fram emot länge, en tid för ledighet, sol och bad och lek. Men för alldeles för många barn innebär sommarlovet rädsla och ångest. För de tiotusentals svenska skolbarn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck ökar risken att utsättas för bortföranden, tvångsgifte och kvinnlig könsstympning under sommarlovet, skriver Liberala Kvinnors ordförande Cecilia Elving och ordförande i Skåne, Susanne Bäckman, Bromölla.

Denna sommar blir annorlunda än tidigare somrar, liksom denna vår inte har varit som andra vårar. Coronapandemin har ökat utsattheten för våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Personer som redan innan pandemin var kontrollerade och hade en begränsad handlingsfrihet har hamnat under absolut kontroll av sin familj. En del barn har fråntagits mobil och dator och levt under konstant bevakning. Barnrättsorganisationer och expertorganisationer mot hedersrelaterat våld och förtryck har kommit med mycket oroande uppgifter. Men att våra grundskolor har hållit öppna under coronapandemin har tillsammans med de stora ansträngningar som gjorts för att öka skolnärvaron inneburit ett viktigt skydd för de allra flesta utsatta barn. Nu när skolorna stänger försvinner det skyddet.