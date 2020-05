Debatt

Ingen handbollsfest – en tragedi för Åhus

Hörde att Åhus Beach handboll och soccer är inställt. I mina ögon en tragedi för vår by! Samtidigt kanske alla vaknar upp och inser vad Mats G Jönsson under flera år gjort och betytt, för att andra näringsverksamheter i Åhus kunnat må väl under sommarmånaden!