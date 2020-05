Debatt

Klar sikt efter pandemin!

Luften i Indiens huvudstad New Dehli är klar, i Paris tågar djur på avenyerna och i Venedig är kanalerna rena. Utsläppen från fossila bränslen, från flygplan och bilar samt smutsig industri har på grund av coronakrisen lett till förbättringar i vår miljö. Dödligheten av luftföroreningar har minskat.

3. Europas länder och EU arbetar aktivt för att nå de av FN 2015 17 beslutade globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Några delmål under mål 3 – God hälsa och välbefinnande behandlar just bekämpning av smittsamma sjukdomar. ECDS och Världshälsoorganisationen WHO har en viktig uppgift i att förebygga och bekämpa pandemier av olika slag.