Debatt

Minskat engagemang en risk i sammanslagningarnas spår

Linderöds prästgård har sedan mer än hundra år tjänat som prästbostad och under nio år fick vår familj bo där. Farhågor fanns när jag lämnade tjänsten om efterträdare skulle vilja bo där. Det visade sig att de två kommande prästerna gärna flyttade in. Att bo i Linderöd innebär tillgång till goda kommunikationer åt olika håll och man får inte utesluta att någon gång i framtiden kan prästtjänsten innehas av någon som gärna bor i prästgård. Men om de är så att beslutet är fattat får vi hoppas att de som flyttar in är införstådda med den vardagsverksamhet som sker i församlingshemmet intill.