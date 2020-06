Parkernas karaktär varierar för att berika

Grönytan i Vä består av cirka fem-tio centimeter så kallat bruksgräs. Där finns inslag av små, naturliga buskage, men också högre gräs mot Skärdalshemmet. Under rådande omständigheter vill vi hjälpa våra gamla att finna lite extra guldkant på vardagen, så vi klipper ned det högre gräset under sommaren. Då får boende på Skärdalshemmet lättare att ta del av grönskan i parken. Just nu har vi fullt upp att ordna med våra skolgårdar inför de kommande skolavslutningarna, men därefter vi kommer att ta oss an platsen. Hoppas det blir uppskattat i sommar.