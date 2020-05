Coronavirus

Samverkan med småbrukare minskar vår sårbarhet

Matlager som kunde räcka för att försörja befolkningen under ett halvår slumpades bort för en billig penning eller kastades på soptippen.

quote

Namninsamlingen ”Utan bönder ingen civilberedskap” startades av organisationer för småbrukare, miljö och solidaritet. Under 1990-talet lades den civila beredskapen ner i Sverige. Matlager som kunde räcka för att försörja befolkningen under ett halvår slumpades bort för en billig penning eller kastades på soptippen. En mattrygghet som kostade 20 kronor per invånare årligen gjorde man sig av med, medan Finland behöll sina lager.