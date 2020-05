Debatt

Skorna skaver, Puma!

Bosättarna, som även under normala förhållanden tillåts att härja fritt utan nämnbar risk för att gripas av israelisk militär och ställas inför rätta, har blivit än mer våldsamma och militanta under den pågående corona-pandemin. Deras attacker har påtagligt ökat i skydd av pandemins mediaskugga. Samtidigt använder staten Israel sin polisstyrka i Östra Jerusalem till att riva en palestinsk vårdcentral upprättad för att ta hand om covid19-patienter och i en palestinsk by i Jordandalen rivs tält som nu skulle användas som fältklinik. Som ockupationsmakt har Israel ansvar för palestiniernas hälsa och säkerhet. Det bör givetvis inte nonchaleras någonsin och i synnerhet inte under en allvarlig pandemi.