Hässleholm

”Det kommer att bli så himla tufft”

Under coronakrisen testar klubben alla former av alternativa intäktskällor. Spelarna har skänkt signerade tröjor och skor som ska auktioneras ut. Just nu pågår inspelning av en krönika om fjolårets succésäsong. Den kommer att kunna köpas och streamas via klubbens hemsida.