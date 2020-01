Hässleholm

Efterlyser idékläckare för ett levande centrum

Marie Birkén, Ulla Strandberg och Susanne Nymöller välkomnar Sösdalaborna till spånmöten under januari. Målet är att hålla öppet mer och fylla lokalen med aktiviteter.

Det är onekligen första parkett till Sösdalas folkliv, som till följd av årstiden naturligtvis är begränsat just nu. Men den här platsen, lokalen där Matöppet en gång huserade, har alla förutsättningar att bidra till ökad rörelse och möten mellan människor. Det är de tre kvinnorna övertygade om.

Ambitionen har funnits ända sedan Lokala utvecklingsgruppen och några föreningar flyttade in för fyra år sedan. Det sociala företaget Prima Prima RETURskafferiet startades och man började ta emot långtidsarbetslösa för arbetspraktik. Sedan har det stagnerat en smula, inte minst beroende på att Prima Prima och verksamheterna bygger på ideella arbetsinsatser.

– Vi kan inte vara här så många timmar i veckan och därför vill vi ha in fler verksamheter och idéer, säger Susanne Nymöller.

Vid två tillfällen i januari välkomnas allmänhet och föreningar till spånmöten på RETURskafferiet under rubriken ”Sösdala Tillsammans 2020”.

RETURskafferiet har under några år tagit emot äpplen under hösten för att tillverka must. Marie Birkén tycker att det skulle vara kul om någon tog konceptet ett steg till.