Storbranden vid stationen

Storbranden: Domaren friade - och läxade sedan upp ungdomarna

Den 16-åriga flicka som stått åtalad för allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, drog säkert en lättnadens suck när domare Lena Berlin meddelade dom strax efter klockan 11 under torsdagen.

I brottmål är det högt ställda beviskrav. Åklagarens bevisning levde inte upp till dessa krav. Det är inte ställt bortom rimlig tvivel att det var just flickans fimp som låg bakom branden. Samtliga fyra ungdomar hade rökt innan branden, alla har kastat iväg cigaretter, resonerade domaren Lena Berlin.

Flickans försvarare Torgny Dahlberg fortsatte under pläderingen på sitt inslagna tema under den sista av fyra rättegångsdagar: Det går inte att bevisa vem av de fyra ungdomarna som kastade cigaretten som utlöste storbranden och som ledde till att hundratusentals tågresenärer blev drabbade under en kritisk vecka.