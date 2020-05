Kristianstad

Förseningar i den skånska tågtrafiken

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är Trelleborg, Burlöv, Dösjebro, Glumslöv, Gunnesbo, Ramlösa, Hyllie, Hjärup, Häljarp, Kävlinge, Landskrona, Lund C, Malmö C, Rydebäck, Svågertorp / Malmö Syd, Triangeln, Västra Ingelstad, Åkarp, Östra Grevie, Helsingborg C, Bräkne-Hoby, Bromölla, Bergåsa, Kristianstad C, Eslöv, Fjälkinge, Hässleholm, Höör, Karlshamn, Mörrum, Ronneby, Stehag, Stångby, Sölvesborg, Sösdala, Tjörnarp, Vinslöv, Örtofta, Önnestad, Karlskrona C, Simrishamn, Teckomatorp, Billeberga, Gantofta, Gärsnäs, Köpingebro, Lunnarp, Marieholm, Oxie, Rydsgård, Svedala, Smedstorp, Skurup, Svarte, Tågarp, Tomelilla, Vallåkra, Ystad.