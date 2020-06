Artisten Bonnie Pointer död

The Pointer Sisters under ett uppträdande i Phoenix 1973. Från vänster: Ruth Pointer, Anita Pointer, Bonnie Pointer och June Pointer. Arkivbild.

Bonnie Pointer var med och startade The Pointer Sisters, som inledningsvis var en duo, med sin syster June Pointer. Några år efter att ha belönats med en Grammy för låten "Fairytale" lämnade hon gruppen 1977 och fick en solohit med låten "Heaven must have sent you".