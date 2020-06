Beyoncé släpper visuellt album

Beyoncé meddelar att ett så kallat visuellt album betitlat "Black is king" är på ingång – med premiär den 31 juli på strömningstjänsten Disney+, skriver Pitchfork .

"Black is king" beskrivs som en film skriven, regisserad och producerad av Beyoncé, och är baserad på musiken från popstjärnans album "The lion king: The gift" – hennes alternativa soundtrack till "Lejonkungen"-filmen från 2019.