Clint Eastwoods favoritkompositör död

Niehaus hade en nästan 60-årig karriär inom musikbranschen bakom sig, och inledde sin yrkesbana som altsaxofonist. Han övergick därefter till att arrangera musik och spelade även in ett antal egna jazzskivor innan han började skriva filmmusik.

Det var också kärleken till jazzmusiken som förenade Lennie Niehaus och Clint Eastwood. De träffades under Koreakriget, då Niehaus spelade i ett jazzband på en bar på en armébas, där skådespelaren och regissören stod bakom disken. Under många år skrev därefter Lennie Niehaus musiken till ett stort antal av de filmer Eastwood medverkat i under sin karriär – dels som skådespelare, men framförallt som regissör.