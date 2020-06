Dyster konsertsommar för svenska nöjesparker

Det ser mörkt ut för konsertverksamheten i landets nöjesparker i sommar. Alla konserter med såväl svenska som internationella artister har ställts in.

Gröna Lund hade redan ställt in alla sommarkonserter innan regeringens besked kom. Arkivbild.

Under måndagen meddelade inrikesminister Mikael Damberg att det inte blir något undantag från regeln om folksamlingar över 50 personer för landets nöjesparker under sommaren. Beslutet innebär att exempelvis Liseberg, Gröna Lund och Skara sommarland kommer att hålla stängt medan Kolmården, Astrid Lindgrens värld och Furuvik till viss del håller öppet – men vad gäller sommarens konsertverksamhet ser det fortsatt dystert ut för alla de svenska nöjesparkerna.

Liseberg meddelade redan i slutet av maj att man antingen avbokade eller ställde in de kommande sommarkonserterna, vilka då sammanlagt uppgick till ett 70-tal. Från Gröna Lunds sida var man först mer optimistisk och sköt fram till och med sista juli – men meddelade den 11 juni att man beslutat att helt ställa in säsongen. Beslutet gällde såväl den rena konsertverksamheten som de barnföreställningar och danskvällar som vanligtvis anordnas i nöjesparken under sommaren.