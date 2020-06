Folktomt på Skansen under Allsångspremiären

En annan nyhet var allsångskören, utrustade med mikrofoner som huserade längst framme vid scenen. Agnes sjöng förutom två egna låtar även Roxettes "It must have been love" som en hyllning till Marie Fredriksson, som avled i december i fjol. Sist ut av artisterna var The Mamas som framförde Melodifestivalsvinnarlåten "Move" innan de avslutade med en allsångsversion av Abbas "Waterloo".