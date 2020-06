Folktomt på Skansen under Allsångspremiären

Via SVT:s Duo-app kan tittarna sjunga med hemifrån och vissa kan via den även få medverka i livesändningen. Hur urvalet går till har SVT inte avslöjat, men de första tittarna syntes som små rutor längst ned i programmet.

En annan nyhet var allsångskören, bestående av vuxna och ungdomar utrustade med mikrofoner som huserade längst framme vid scenen. Agnes sjöng förutom två egna låtar även Roxettes "It must have been love" som en hyllning till Marie Fredriksson, som avled i december i fjol. Sist ut av artisterna var The Mamas som framförde Melodifestivalsvinnarlåten "Move".