Isolering hjälper George RR Martin skriva

George RR Martin hoppas på att vara klar med sin nästa bok i "Sagan om is och eld"-serien nästa år, skriver han i ett blogginlägg .

Han har skrivit på mastodontprojektet "The winds of winter", som den engelska titeln lyder, sedan 2011. Det är den sjätte av sju planerade böcker, som tv-serien "Game of thrones" bygger på.