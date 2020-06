Khruangbin tar ton på "Mordechai"

En klassisk sägning från när Bruce Springsteen och The E Street Band spelade i Sverige första gången, på Konserthuset i Stockholm 1975, är att "2 000 personer gick in, 20 000 personer kom ut". På liknande vis spreds myten om Khruangbins exklusiva spelning inför en liten skara sittande åskådare på hotellbaren Hosoi i Stockholm 2018 – alla som säger att de var där kan helt enkelt inte ha varit det.

Ny riktning

Efter två hyllade album, "The universe smiles upon you" och "Con todo el mundo", överraskade bandet med att först ge ut en samling dub-versioner av tidigare låtar och sedan ep:n "Texas sun", med soulsångaren Leon Bridges vid mikrofonen. Khruangbins nya album "Mordechai" flätar samman de två spåren till en gemensam ny riktning. Trummor och bas – och framför allt sång – stjäl merparten av rampljuset.

Att det blev så var inte planerat. Första singeln "Time (you and I)" var också den första låten som försågs med text. Sedan fortsatte det.

Dan och Floyd

– Det blev mycket Pink Floyd, eftersom Mark aldrig riktigt lyssnat på deras musik när han växte upp. Oavsett hur sönderspelade eller söndersnackade de skivorna är så är de fantastiska från början till slut, det finns en anledning till att de har blivit klassiker, säger Laura Lee, som också nämner Marvin Gayes "I want you" och "Here, my dear", och Steely Dans "Gaucho" och "Aja".