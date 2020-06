Oscarsgalan skjuts upp två månader

Premiärer har skjutits upp

Många filmer har fått avbryta produktioner under pandemin. Andra har fått skjuta upp sina premiärdatum eftersom biografer varit stängda – det gäller till exempel storfilmer som Wonder Woman 1984 och den nya James Bond-filmen No Time to Die, som båda fått sina premiärdatum flyttade till senare i höst.