Stort tillslag mot illegalt IPTV-nätverk

Den aktuella tjänsten har varit en illegal IPTV-tjänst som varit verksam sedan 2016 – och där kunder via en hemsida kunnat köpa tv-abonnemang med ett "filmbibliotek" för ca 1 500 kronor per år. Genom abonnemanget fick kunderna tillgång till tusentals betalkanaler – och på hemsidan uppmanades de att betala med kryptovalutan bitcoin. Under åren 2017–2018 visar utredningen att kunder betalat över 46 miljoner kronor till IPTVKing.