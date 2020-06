Utsatthet och mänskligt trauma som drabbar

Bart van Es fördjupar sig i sin gripande bok ”Flickan med bokmärket” i en ung judisk flickas, Liens, individuella öde. I hennes utsatthet under kriget och hur hon lyckades överleva. Skildringen växer samtidigt ut till att även spegla behandlingen av judar i Nederländerna – såväl historiskt som under nazitiden och in i vår egen tid.