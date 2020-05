Ledare

Bra med "Lex Lilla Hjärtat”

Ibland kan man i debatten höra argument som ”ska någon behöva dö innan lagen ändras”. I de flesta fall är det just bara att argument. Men inte i fall med barn som omhändertas enligt LVU när de är så gott som nyfödda, eftersom deras biologiska föräldrar har så allvarliga problem att de inte bedöms kunna klara av att ta hand om ett barn.

Under våren har det framkommit i polisutredningen att Lilla Hjärtat under lång tid utsattes för både svält och misshandel – kroppen hade både nya och äldre skador. Dessutom har man med hjälp av håranalyser kunna slå fast att barnet under flera månader drogats. Mamman är nu åtalad för mord.