Thunberg har fel om lösningen

Världen står inför stora problem som härrör från mänsklig påverkan på klimatet. Den inslagna utvecklingen av globala växthusgasutsläpp kommer med all sannolikhet att orsaka mänsklig tragedi och katastrof om den inte avvärjs inom ganska kort tid.

Men i en ny rapport från forskningsinstitutet Ratio visar forskarna Johan Grafström, Christian Sandström och Henrik Wieslander att detta inte stämmer. Mellan 1990 och 2018 har Sveriges BNP nära fördubblats – samtidigt som koldioxidutsläppen har minskat med 27 procent. Vattenanvändningen har per capita minskat med 15 procent per capita trots ökad produktion i både industri och jordbruk. Samtidigt har användandet av jordbruksmark minskat sedan 1950-talet, medan skörden i genomsnitt är 47 procent större per hektar 2017 jämfört med 1965.