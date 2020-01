Akins film har chans på sju Guldbaggar

Fakta: De nominerade är

Bästa film:

"438 dagar"

"And then we danced"

"Om det oändliga"

"Sune – best man"

"Transnistra"

Bästa regi:

Levan Akin för "And then we danced"

Roy Andersson för "Om det oändliga"

Jon Holmberg för "Sune – best man"

Pella Kågerman och Hugo Lilja för "Aniara"

Bästa kvinnliga huvudroll:

Pernilla August för rollen som Britt-Marie i "Britt-Marie var här"

Vigdis Hentze Björck för rollen som Johanna i "Fågelfångarens son"

Emelie Garbers för rollen som mimaroben i "Aniara"

Sanna Sundqvist för rollen som Niki i "Ring mamma!"

Bästa manliga huvudroll:

Levan Gelbakhiani för rollen som Merab i "And then we danced"

Jonas Karlsson för rollen som Hannes Råstam i "Quick"

Johannes Kuhnke för rollen som Anders i "Jag kommer hem igen till jul"

Gustaf Skarsgård och Matias Varela för sina roller som Martin Schibbye och Johan Persson i "438 dagar"

Bästa kvinnliga biroll:

Evin Ahmad för rollen som Maggie i "Ring mamma!"

Alba August för rollen som Jenny Küttim i "Quick"

Sissela Benn för sin roll som Karin i "Sune – best man"

Bianca Cruzeiro för rollen som Isagel i "Aniara"

Bästa manliga biroll:

Tomas von Brömssen för rollen som morfar Helmer i "Sune – best man"

David Dencik för rollen som Sture Bergwall i "Quick"

Ulf Stenberg för rollen som Mathias i "Fraemling"

Bachi Valishvili för rollen som Irakli i "And then we danced"

Bästa manus:

Levan Akin för manuset till "And then we danced"

Roy Andersson för manuset till "Om det oändliga"

Lisa Aschan för manuset till "Ring mamma!"

Erlend Loe för manuset till "Quick"

Bästa foto:

Lisabi Fridell för fotot i "And then we danced"

Ragna Jorming för fotot i "Quick"

Aril Wretblad för fotot i "Eld & lågor"

Bästa klippning:

Erika Gonzales, Kristin Grundström och Karolina Bengtsson för klippningen av "Josefin & Florin"

Rickard Krantz för klippningen av "Quick"

Anna Eborn för klippningen av "Transnistra"

Bästa kostym:

Margrét Einarsdóttir för kostymerna i "Eld & lågor"

Clinton Booyse för kostymerna i "438 dagar"

Anna Hagert och Anna Karlsson för kostymerna i "En del av mitt hjärta"

Bästa ljud/ljuddesign:

Andreas Franck och Fredrik Dalenfjäll för ljudet i "438 dagar"

Claes Lundberg för ljudet i "Josefin & Florin"

Christian Holm och Niklas Skarp för ljudet i "Jag kommer hem igen till jul"

Bästa mask/smink:

Jenny Fred för mask/smink i "En del av mitt hjärta"

AnnaCarin Lock för mask/smink i "Quick"

Madeleine Gaterud och Therese Sandersson för mask/smink i "Eld & lågor"

Bästa originalmusik:

Jon Ekstrand för musiken i "438 dagar"

Nathaniel Méchaly för musiken i "Eld & lågor"

Johan Ramström för musiken i "Sara med allt sitt väsen"

Bästa scenografi:

Teo Baramidze för scenografin i "And then we danced"

Anders Hellström, Frida Ekstrand, Elmström och Nicklas Nilsson för scenografin i "Det oändliga"

Pater Sparrow för scenografin i "Eld & lågor"

Bästa visuella effekter:

Bert Deruyck och Kaj Steveman för effekterna i "Eld & lågor"

Torbjörn Olsson för effekterna i "438 dagar"

Andreas Wicklund för effekterna i "Aniara"

Bästa kortfilm:

"Excess will save us", regi Morgane Dziurla-Petit

"Ingen lyssnar" av Elin Övergaard

"Psychic" av Tova Mozard

Bästa dokumentärfilm:

"Fraemling", regi Mikel Cee Karlsson

"Josefin & Florin", regi Ellen Fiske och Joanna Karlberg

"Transnistra", regi Anna Eborn

Bästa utländska film:

"Kapernaum", regi Nadine Labaki

"Marriage story", regi Noah Baumbach

"Parasit", regi Bong Joon-ho

Guldbaggens publikpris:

"Britt-Marie var här"

"En del av mitt hjärta"

"Hasse & Tage – en kärlekshistoria"

"Jag kommer hem igen till jul"

"Sune – best man"