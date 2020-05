Nöje

Brobyggare i rotmusik

Koll på bluegrass och folk? Då vet du att Sean & Sara Watkins ingår i Nickel Creek som vunnit Grammy och fått till en storsäljare när Alison Krauss producerade. Du har heller inte missat att Sara Watkins är en av krafterna i I'm With Her, 2020-talets svar på supertrion Emmylou Harris/Linda Ronstadt/Dolly Parton.

”The cure” är lika delar bergsmusik och Poco, ”Just another reason” låter som upptempoversionen av First Aid Kit, snyggt arrangerade ”Fake badge real” lyckas på något märkligt sätt förena Nanci Griffith med The Bangles.