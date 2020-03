Nöje

Country granne med soul

När Swamp Dogg slår läger i den legendariska Sound Emporium-studion i Nashville suddas gränsen mellan stilarna ut ytterligare. Williams låtar blir omsorgsfullt omhändertagna av kompbandet. Varje sångfrasering dryper av livserfarenhet, och när John Prine dyker upp på två nummer ("Memories" och "Please let me go round again") låter inte rysningarna vänta på sig.