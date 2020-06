Den svåra uppföljaren

Vid det här laget räcker det inte alltid att traska vidare på redan upptrampade stigar – samtidigt som det kan vara för tidigt att avvika alltför tvärt från det revir man har mutat in. Hinds, som hyllats för sin lekfulla take på garagerocken, testar att lägga till en näve discopop, lite 60-talskörer och en tesked "Yellow submarine".

På papperet låter det som rimliga adderingar, men resultatet är märkligt tamt. Attacken från "Leave me alone" och "I don't run" har, om inte försvunnit, så i alla fall mattats av. Den automatiska provokation som fortfarande uppstår med ett all-girls-band i en ruskigt patriarkal musikbransch begränsar sig den här gången till ett retstickebarnsligt "nananananana" i låten "Just like kids".