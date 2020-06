Direkt från poetens hjärta

Gitarrerna ryter. Vad är det som händer? Vi bygger murar för att hålla grannarna borta ... ”dark days are coming for the USA”. Michael McDermott ställer frågor och förbannar. ”What in the world” öppnar med en orosinlaga.

Hur kan man annat än älska rader som: ”I'm not sure there's a heaven, though ... I've heard it's up in Idaho//Hamlet said it all goes dark//positively Central Park” ...