Nöje

Fredriksson-hyllningen blev "en magisk kväll"

Tillsammans med Per Gessle hyllade några av Sveriges främsta artister bortgångna Marie Fredriksson under en kväll. Nu visas konserten i SVT.

Per Gessle med band under hyllningskvällen på Stora Teatern i Göteborg.

Under hyllningskvällen deltog både artister som varit nära vänner med sångerskan och yngre förmågor. Per Gessle hade valt ut Maja Ivarsson till att göra "Sleeping in my car", som finns med på Roxette-albumet "Crash! Boom! Bang!" från 1994. När hon blev tillfrågad om att medverka var det bara dagar kvar av repetitionstiden.