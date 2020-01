Halvkul med Hitler

Nyzeeländske regissören och skådespelaren Taika Waititi – som oväntat gjorde underverk med den hallucinatoriskt roliga "Thor: Ragnarök" (2017) och tidigare i karriären har gjort egensinniga pärlor som "Eagle vs Shark" (2007) och "What we do in the shadows" (2014) vill gärna vara en smart Wes Anderson korsad med en vitsig Mel Brooks men den här gången lyckas det inte annat än glimtvis.