Nöje

Här är nöjesåret 2020

Rihannas efterlängtade reggaeplatta, "Game of thrones" första prequel-serie, framtidshoppet Celeste och Elton Johns avskedskonsert. Detta har du att se framemot under 2020.

För alla The National-fans är det värt att lägga titeln "Serpentine prison" på minnet, det är nämligen namnet på sångaren Matt Berningers första soloalbum som släpps i år. Även etablerade band och artister som Tame Impala, Justin Bieber, Haim och The Cure kommer att prägla musikåret 2020 med nysläpp.

I december varje år siar musikexperterna om vilka namn som tros få sitt stora genombrott under det kommande året. Bland årets internationella spådomar återkommer ett namn – brittiska Celeste. Soulsångerskan finns med på BBC:s lista "Sound of 2020" , men hajpen började redan i februari då Celeste tilldelades priset "årets stjärnskott" på senaste Brit Awards.

Musikexperten Annah Björk tror att musiken under nästa årtionde kommer att röra sig från 10-talets snabba produktioner mot "de akustiska och organiska instrumenten och produktionerna". Under 2020 spår hon tre svenska genombrott – r'n'b-stjärnan Zikai, popartisten Svea och doldisen Nea med nyss släppta hitten "Some say".