Nöje

Henok Achido på årets kritikerlista

"Creamy blue" släpptes den 25 oktober och är Sarah Klangs uppföljare till den hyllade debutplattan "Love in the Milky Way" – som kom 2018 och belönade henne med en Grammis för årets alternativa pop.

På andra plats hamnar Billie Eilish uppmärksammade debutplatta "When we all fall asleep where do we go" och på tredje plats Lana Del Reys "Norman fucking Rockwell".