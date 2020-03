Hjärnspöken i snöstormen

Den österrikiska succéduon flyttar scenen till en stuga vid kanten av en nordamerikansk skogssjö. När snöstormen drar in förvandlas julmys till skräckdygn.

Aidan och Mia, barnen, anklagar både Richard och Grace. Deras älskade mamma kommer aldrig tillbaka. Det finns ingen glädje i att spendera julen med styvmamman, särskilt inte när de känner till Graces historia: Ensam överlevare i en självmordssekt som kontrollerades av hennes far.

Mot den bakgrunden, och med en successivt uppbyggd stämning av olika kusligheter, fattas bara att snöstormen drar in ...

... just när Richard varit tvungen att åka in till jobbet i stan – och där måste han stanna tills stormen bedarrar. Under tiden? Grace, Aidan och Mia ska lära känna varandra. Julpynta huset och bli kompisar.