I synk med samtiden

Ron Sexsmith tycks nästan kusligt i synk med sin samtid när han nu släpper ett nytt album med inledande spåret "Spring of the following year", där han ser framåt mot nästa vår i stället för det innevarande. Så snabb i vändningarna är dock inte Sexsmith att han kunnat förutse coronavirusets spridning och dess konsekvenser. Albumet är inspelat i fjol och flera av låtarna skrivna flera år tidigare.