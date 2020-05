Nöje

Inte bara nostalgi

På vissa sätt påminner "International breakdown" om när Phil Spector samlade sitt skivbolag Philles gunstlingar i The Ronettes och The Crystals, med flera, och gjorde albumet "A Christmas gift for you". Men det här är inte nätt inslagen julmusik, utan en rejäl portion breakbeats med den sortens distade trummor och knapriga riff som tonsatte varannan video på MTV för drygt 20 år sedan.