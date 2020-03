Nöje

Island favorit i Eurovision Song Contest

Bland låtskrivarna till det franska bidraget "The best in me" återfinns inga mindre än Sveriges tidigare vinnare John Lundvik och "Euphoria"-låtskrivarna Thomas G:son och Peter Boström. Det är den franska artisten Tom Leeb som framför låten, delvis på franska, delvis på engelska, i en lugnare tappning.