Nöje

Jude Law: "Det lättaste jobb jag haft"

Jude Law får konkurrens av en ny påve i nya säsongen av "The new pope". Men själv kallar skådespelaren de nya avsnitten för "det lättaste jobb jag någonsin haft".

Jude Law och John Malkovich spelar påvar i ”The new pope” som snart börjar visas på C More.

"The new pope" har premiär på C More den 26 januari.