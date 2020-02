Kärlek i klimatförändringens tid

Miyazaki-arvtagaren Makoto Shinkai tar sig an vädret i sin nya regntunga historia. Det blir en fin och rörande film som återknyter till flera teman från succén "Your name".

Det regnar i Tokyo. Verkligen öser ned. Dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Hodaka har rymt hemifrån och kommit till den stora, glittrande, dyra och blöta staden för att starta ett nytt liv. I ”Weathering with you” får vi följa honom när han stöter på nya vänner och fiender. En viktig bekantskap är den unga Hina, som visar sig vara en så kallad solflicka. Hon bor ensam med sin lillebror och är liksom Hodaka i behov av pengar.

"Weathering with you" är inte lika helgjuten som den fantastiska "Your name", som spelar i en helt egen, klurig och älskvärd liga. Den här filmen är lite för splittrad och långdragen men trots sina brister är det här förmodligen den bästa ungdomsfilmen om kärlek och att växa upp i just den här problemtyngda tiden som går att se i vår.