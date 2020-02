Klassisk saga trampar snett

Harrison Ford spelar den enstörige John Thornton som stöter på hunden Buck i ”The call from the wild – skriet från vildmarken”.

Mot slutet, när det blir mörkare och filmen sniffar sig in mot vuxenfilmsterritorium, känns det dock som ett märkligare val.

Men snart får historien en ny riktning. John Thornton (Harrison Ford) är en sorgsen enstöring som lämnat USA, inte för att söka efter guld, utan för att komma bort från sin traumatiska familjesituation. Han stöter på Buck då och då och en samhörighet växer fram dem emellan. Och här någonstans hade "The call from the wild – skriet från vildmarken" kunnat bli en riktigt fin och gripande historia om en man, en hund, en sorg och en förlösande vistelse i naturen. Om inte annat så hamnar Buck äntligen i ett element som verkligen passar honom, och den där inre vargen som han börjat få kontakt med börjar ta över (konstigt nog samtidigt som han utvecklar stark indignation över Thorntons supande).