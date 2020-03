Kleerup erbjuder sina tjänster

Viktiga musikaliska influenser, enligt egen utsago: "Barbra Streisands album 'Guilty', ZZ Top-låten 'Legs', Genesis livealbum 'Seconds out', Fleetwod Macs 'Tango in the night' i baksätet i mammas bil på väg till Rösjöbadet, Can och Neu."

Övrig diskografi i urval: "Thank God for sending demons" (med bandet Me and My Army, 2011), "Aniara" (2012), "As if we never won" (ep, 2014), "Recapture" (ep, 2017).