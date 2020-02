Konstfilm med konventioner

Jennie Silfverhjelm spelar en kvinna som isolerar sig från omvärlden i Alexandra-Therese Keinings film ”The average color of the universe”.

Alexandra-Therese Keining har lyckats göra starka och personliga filmer inom det konventionella filmberättande, med den lesbiska kärleksfilmen ”Kyss mig” (2011) och tonårssagan ”Pojkarna” (2016). Med nya ”The average color of the universe” har hon i stället gjort en renodlad konstfilm med abstrakta bilder, anarkistisk kronologi och grubblerier om världsalltets beskaffenhet.

Men konstfilmen som genre har sin egen uppsättning av konventioner, och ”The average color of the universe” prickar in många av de mest välanvända. Här finns mystiska färgexperiment, suggestiva naturbilder, primalskrik och luddigt filosofiskt tankegods.