Nöje

Kristianstadsstjärna gästar succéshow

Elvaåriga Eva Jumatate från Kristianstad fick Talang-tittarna på fall och juryn att jubla. Nu står det klart att hon blir gästartist när succéturnén ”Thank you for the music” kommer till stan.

Redan när Eva Jumatate och ensemblen för ”Thank you for the music” medverkade hos Lotta på Liseberg i somras fann de varandra. Nu är det klart att de under showen i Kristianstads arena den 20 mars får finbesök av Talangfavoriten Eva Jumatate.