LasseMaja och Lassgård ska locka publiken

"Catwalk: Från Glada Hudik till New York" av Johan Skog. Glada Hudik-gänget reser till New York för att få revansch, 31 januari.

"The average colour of the universe" av Alexandra-Therese Keining. Experimentellt om en kvinnas förlust och tröst i naturen, 7 februari.

"Minus 121 – the last story to be told" av Mikeadelica. Experimentfilm om vad man skulle göra med sina och mänsklighetens sista 121 minuter, 10 juli.