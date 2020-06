Lättgillat med Anna Kendrick

Som en "Sex and the city" för 2020-talet återskapas den unga Darbys kärleksliv, ett förhållande i taget, i den mysiga och sevärda "Love life".

Om man är en tv-tittare över 30 kan både Darby och "Love life" inledningsvis te sig aningen tröttsamma. Hon är hyfsat nyinflyttad i New York, bor i en (extremt mysig) lägenhet med några hippa rumskompisar och saknar både riktning och pojkvän.

Kvaliteten svajar lite längs vägen och eftersom serien, i alla fall de åtta avsnitt av tio som har setts för recension, är som bäst när den vågar gå på djupet är det synd att manuset tar lite väl enkla utvägar ur en del psykologiska rävsaxar som presenterar sig. Anna Kendrick ("Pitch perfect", "Up in the air") är egentligen bättre än så.